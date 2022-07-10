Украина

Ертан Сузгун стверджує, що український вінгер стане гравцем команди Мірчі Луческу.

Нападник і лідер національної збірної України Андрій Ярмоленко, який цього літа залишив лондонський Вест Гем на правах вільного агента, може повернутися в українську Прем'єр-лігу.

Як повідомляє турецький журналіст Ертан Сузгун, 32-річний українець вирішив стати гравцем київського Динамо, за яке він виступав у період з 2007 по 2017 рік.

За інформацією джерела, "біло-сині" досягли принципової угоди з Ярмоленком, якому також надходили пропозиції з Європи та Туреччини.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Андрія Ярмоленка зацікавлений лондонський Фулгем, який підвищився у класі за підсумками минулої кампанії Чемпіоншипу.

Минулого сезону український вінгер провів 32 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.