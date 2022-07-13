Другое

Футболіст продовжить виступати на батьківщині.

Колишній форвард Мілана, Севільї та інших клубів Карлос Бакка вирішив залишити Європу.

Футболіст отримав пропозицію від рідного клубу з Колумбії Атлетіко Хуніор та погодився повернутись.

Найкращі роки кар'єри 35-річного нападника пройшли з 2013 по 2018 рік, коли він активно забивав в Італії та Іспанії.

Останнім клубом колумбійця була Гранада. На жаль, форвард не зміг допомогти клубу зберегти прописку в Ла Лізі.