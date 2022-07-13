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Останні півроку мексиканець провів у американській лізі МЛС.

Захисник Торонто Карлос Сальседо продовжить кар'єру у складі Хуареса. Про це повідомляє прес-служба мексиканського клубу.

Деталі угоди із 28-річним мексиканцем не розголошуються.

Сальседо залишив Торонто, відігравши в МЛС лише півроку, після чого залишив клуб на правах вільного агента. На його рахунку 16 проведених поєдинків.

Зазначимо, що Сальседо раніше виступав у Європі, де носив футболки Айнтрахта та Фіорентини.