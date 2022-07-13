Останні півроку мексиканець провів у американській лізі МЛС.
Карлос Сальседо, ФК Хуарес
13 липня 2022, 20:15
Захисник Торонто Карлос Сальседо продовжить кар'єру у складі Хуареса. Про це повідомляє прес-служба мексиканського клубу.
Деталі угоди із 28-річним мексиканцем не розголошуються.
Сальседо залишив Торонто, відігравши в МЛС лише півроку, після чого залишив клуб на правах вільного агента. На його рахунку 16 проведених поєдинків.
Зазначимо, що Сальседо раніше виступав у Європі, де носив футболки Айнтрахта та Фіорентини.