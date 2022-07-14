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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 липня.

Завершилася 140 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Щодо новин з фронту:

Міністр Оборони України Олексій Резніков повідомив про поповнення нашого арсеналу новими німецькими PZ 200.

"Бавовна" на тимчасово окупованих територіях нашої держави продовжується. Підірвані склади та точки дислокації терористів у Луганську, Макіївці, Горлівці, Чаплинці та Чернобаївці.

За інформацією президента Молдови Маї Санду, загроз для України з боку окупованої території Придністров'я немає.

Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР через визнання нею незалежності невизнаних республік на Донбасі.

Щодо напрямків:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник вживає заходів щодо посилення контррозвідувального режиму у прикордонних районах Курської області. Обстріляв із мінометів райони населених пунктів Вовківка, Волфине та Покровка Сумської області. Також, на Сумщині, вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Заруцького, Шалигиного та Старикового.

На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування наших військ.

Вже вкотре українські воїни відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки.

Російські окупанти обстрілювали райони населених пунктів Харків, Дементіївка, Руські та Черкаські Тишки, Слатине, Прудянка, Залиман, Старий Салтів, Петрівка, Руська Лозова, Уди, Явірське, Коробочкине та Перемога. Завдали удару парою вертольотів Ка-52 поблизу Верхнього Салтова та Петрівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля та інших. Завдав авіаудару поблизу Мазанівки.

Штурмові дії у напрямках Іванівки та Долина наші захисники успішно відбили та відігнали окупантів назад.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Обстрілював із ствольної артилерії та мінометів райони Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Авіаційні удари зафіксовано біля Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Виїмка, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершина, Травневе, Вуглегірська ТЕС, Кодема, Торецьк, Шуми, Майорськ і Зайцеве. Завдали авіаційного удару неподалік Вершини.

Всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоправда з меншою інтенсивністю. Також завдав авіаційних ударів неподалік Малих Щербаків, Малої Токмачки, Кам’янського та Новомихайлівки. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Новопрокопівки і Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку війська агресора здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Князівка, Осокорівка, Добрянка, Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Оленівка, Котляреве, Шевченкове, Луч, Посад-Покровське, Степова Долина, Українка, Прибузьке, Нова Зоря, Лимани та Лупареве. Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

В Акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує чотири носії високоточної зброї.

Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України. Доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля. Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Стисло про головне зі звернення:

▪️ Підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" першого ступеня Марини Вʼязовської – українського математика, яка цьогоріч стала лауреаткою медалі Філдса. Пані Вʼязовська, стала другою жінкою за всю історію премії з 1936 року, яка виграла цю медаль.

▪️ Взяв участь в роботі конференції "Азійське лідерство", яка щорічно відбувається в Сеулі, столиці Республіки Корея. Це один з тих майданчиків, який привертає увагу всього регіону.

▪️Зняття російської загрози судноплавству у Чорному морі зніме гостроту світової продовольчої кризи. Українська делегація доповіла, що є певний прогрес у переговорах на зустрічі в Туреччині. Найближчими днями узгодимо деталі з Генеральним секретарем ООН.

▪️ Готуюся звернутися до учасників форуму в Гаазі, в Нідерландах завтра, який присвячений притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців. Маємо скоординувати зусилля таким чином, щоб всі винні отримали справедливі вироки. Трибунал – буде.