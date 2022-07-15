Завершилася 141 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Щодо новин:

- Посольство Сполучених Штатів Америки опублікувало попередження про ракетні загрози в Україні, в якому зокрема йдеться про рекомендацію громадянам США негайно виїхати з нашої країни.

- У Вінниці затримано кілька десятків людей, які можуть бути причетними до коригування сьогоднішніх ракетних ударів по центру міста

- Станом на 20:00 кількість загиблих унаслідок ракетних ударів по Вінниці зросла до 23 людей, з них троє дітей. 

-  Нині бої поблизу столиці — неможливі, адже для захисту Києва створені відповідні угруповання військ, — Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

- У Києві створять військове кладовище та місце почесних поховань захисників України поблизу Бабиного Яру. 

- ЗСУ знищили пункт управління та склад боєприпасів російських військових в Снігурівському і Баштанському районах.

- У Латвії з 2023 року буде заборонено постачання російського газу.

- Уряд Великої Британії оголосив про новий пакет підтримки в розмірі £2,5 млн для розслідування воєнних злочинів росіян.

Щодо напрямків:

Російські окупанти цинічно продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах на території України. Після сьогоднішніх ракетних ударів по центру міста Вінниця наразі виявили тіла 22 загиблих, серед яких і діти. У списку зниклих безвісти залишаються 39 осіб. Крім того, ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей.
 
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворожі підрозділи обстріляли населені пункти Дорошівка і Грабовське Сумської області.
 
На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті раніше рубежі та позиції. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Рубіжне. Завдав авіаційних ударів неподалік Петрівки. Вів повітряну розвідку оперативно-тактичними БПлА “Орлан-10” поблизу Василенкового і Шевченкового.
 
На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Задіяв авіацію для удару по району Маяків.
 
Штурмові дії ворога в районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.
 
На Донецькому напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовує штурмову та армійську авіацію. Веде розвідку з метою пошуку слабких місць в обороні наших військ.
 
Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яковлівка, Соледар, Білогорівка, Виїмка, Семигір’я, Травневе, Покровське та інших. Завдав авіаударів зокрема неподалік Нью-Йорка, Нової Кам’янки, Яковлівки, Івано-Дар’ївки, Авдіївки.
 
Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат та змусили відступити.
 
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних та штурмових дій ворог не вів. Обстрілював наші позиції із артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольгівське, Темирівка, Білогір’я, Малинівка, Кам’янське, Новоандріївка, Невельське, Оріхів та інших.
 
На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котляревого, Любомирівки, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарців, Яковлівки, Березнегуватого, Білої Криниці, Ольгиного, Князівки, Іванівки, Червоного Яру та низки інших населених пунктів. Застосував авіацію для удару неподалік Таврійського.
 
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника і далі блокує північно-західну частину Чорного моря та завдає ракетних ударів по об’єктах на території України.
Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій.
 
Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!
Звернення Президента України Володимира Зеленського:
 
 

Стисло про головне зі звернення:

"Жодна держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.

Унаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту Вінниці вбито 23 людини. Троє дітей до десяти років. І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені.

Росія обірвала життя мирних громадян якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів.
Жодна інша терористична організація не дозволяла собі таку зухвалість – знову вбивати, коли міжнародна спільнота обговорює попередні злочини.
Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу.

Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!