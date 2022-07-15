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Угорський захисник вдруге за календарний рік змінив клуб.

Колишній захисник київського Динамо Тамаш Кадар продовжить свою кар'єру у складі Пакша. Про це повідомляє прес-служба угорського клубу.

За інформацією ЗМІ, 32-річний угорець перебрався до нового клубу на правах вільного агента.

З лютого цього року Кадар виступав за Уйпешт, у складі якого відіграв лише три матчі, провівши на полі 101 хвилину.

Нагадаємо, раніше Кадар провів частину своєї кар'єри у складі Динамо, за яке він провів 104 матчі, відзначившись одним голом.