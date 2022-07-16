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Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

Тоттенгем готується до нового сезону англійської Прем'єр-лігії у Південній Кореї. Там, у рамках товариської зустрічі "шпори" зустрілися із Севільєю.

Під час зустрічі команди обмінялися забитими м'ячами, але зрештою не змогли виявити сильнішого. За Тоттенгем забив Гаррі Кейн, тоді як нічию для Севільї приніс гол Івана Ракітіча.

Огляд матчу:

Тоттенгем — Севілья 1:1

Голи: Кейн, 50 - Ракітіч, 64

Склади команд: