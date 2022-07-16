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Український форвард успішно запресингував оборону суперника, після чого безпомилково відправив м'яч у сітку.

У товариському поєдинку, який пройшов у рамках підготовки до нового сезону, бельгійський Левен зустрівся з Лестер Сіті, який представляє англійську Прем'єр-лігу.

У цьому протистоянні також взяв участь український форвард Микола Кухаревич, який захищає кольори Левена. Більше того, 21-річному українцю вдалося стати автором одного з трьох м'ячів своєї команди, який припав на 91 хвилину (матч проходив у форматі 120 хвилин).

В одному з моментів Кухаревич успішно запресингував захисника Лестера, відібрав у нього м'яча і вийшов фактично на один із голкіпером, після чого безпомилково пробив по воротах і вивів Левен уперед (3:2).

Утримати мінімальну перевагу до кінця матчу бельгійському клубу не вдалося, а фінальний свисток зафіксував результативну нічию з рахунком 3:3.

Гол Миколи Кухаревича у ворота Лестера (таймкод — 11:15 ):

Левен (Бельгія) — Лестер (Англія) 3:3

Голи: Аль-Тамарі, 1, Нсінгі, 12, Кухаревич, 91 — Дьюсбері-Голл, 51, Дака, 59, Варді, 101