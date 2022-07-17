Івуарієць підписав з новим клубом контракт на два роки.
Жервіньо, АРІС
17 липня 2022, 09:56
Колишній вінгер Лілля, Арсенала, Роми та інших клубів Жервіньо став новачком грецького Аріса.
Як повідомляє клуба прес-служба, з 35-річним івуарійцем підписаний контракт на два роки.
Останнім клубом досвідченого футболіста став турецький Трабзонспор, за який він провів у минулому сезоні 13 поєдинків та забив два голи.
Що стосується Аріса, то клуб у сезоні-2021/22 зайняв третє місце, яке дає право приймати участь у кваліфікації до Ліги конференцій.