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Івуарієць підписав з новим клубом контракт на два роки.

Колишній вінгер Лілля, Арсенала, Роми та інших клубів Жервіньо став новачком грецького Аріса.

Як повідомляє клуба прес-служба, з 35-річним івуарійцем підписаний контракт на два роки.

Останнім клубом досвідченого футболіста став турецький Трабзонспор, за який він провів у минулому сезоні 13 поєдинків та забив два голи.

Що стосується Аріса, то клуб у сезоні-2021/22 зайняв третє місце, яке дає право приймати участь у кваліфікації до Ліги конференцій.