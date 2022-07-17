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Українець відзначився шикарним взяттям воріт.

У рамках товариського матчу бельгійський Мехелен приймав німецький Вольфсбург.

Поєдинок був цікавим, адже глядачі змогли спостерігати за 7 голами, які команди поділили. Мехелен забив тричі, Вольфсбург — чотири.

Справжньою прикрасою протистояння став гол у виконанні українського хавбека господарів Мар'яна Шведа. Він поклав "сухий лист", — забивши прямим ударом з кутового.

Мехелен — Вольфсбург 3:4

Голи: Швед, 43, Ернандес, 57, Хайреманс, 78 — Нмеча, 9, Вальдшмідт, 11, Мармуш, 33, Баку, 36