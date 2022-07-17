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Іспанський форвард бразильського походження перебуває у статусі вільного агента.

Відомий нападник Дієго Коста, який нині перебуває у статусі вільного агента, починаючи з зими 2022 року, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Уругваю.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 33-річний колишній форвард збірної Іспанії отримав пропозицію від Пеньяролю.

За інформацією джерела, уругвайський клуб запропонував форварду контракт на один рік з можливістю продовження ще на сезон.

Нагадаємо, що останнім клубом Дієго Кості був бразильський Атлетіко Мінейро.