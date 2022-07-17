Іспанський форвард бразильського походження перебуває у статусі вільного агента.
Дієго Коста, getty images
17 липня 2022, 17:31
Відомий нападник Дієго Коста, який нині перебуває у статусі вільного агента, починаючи з зими 2022 року, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Уругваю.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 33-річний колишній форвард збірної Іспанії отримав пропозицію від Пеньяролю.
За інформацією джерела, уругвайський клуб запропонував форварду контракт на один рік з можливістю продовження ще на сезон.
Нагадаємо, що останнім клубом Дієго Кості був бразильський Атлетіко Мінейро.