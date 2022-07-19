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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 липня.

Завершилася 145 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

росії ніколи не продадуть Байрактари, — повідомив керівник Baykar Халук Байрактар в інтерв'ю CNN.

Суд відправив екс-начальника СБУ в Криму Олега Кулініча під арешт.

Президент Володимир Зеленський вніс у ВР постанову про звільнення Івана Баканова з посади очільника СБУ.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім обіцяє по 100 доларів за інформацію про навідників російських ракет у місті.

Колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і помічника депутата облради (і за сумісництвом кримінального елемента) Олексія Левіна, підозрюваних в організації замаху на активістку Катерину Гандзюк, суд залишив під вартою до 19 вересня.

Європа готова замінити російський газ азербайджанським.

СБУ заарештувало білоруські локомотиви, якими рф перекидала військові угруповання рф до українського кордону, озброєєня, військову техніку та засоби тилового забезпечення рашистів.

Коротко. Війна. День 145. Відеодайджест

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському напрямку противник продовжує вести повітряну розвідку наших об’єктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також ворог здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського Сумської області.

На Харківському напрямку противник продовжує ведення бойових дії з метою недопущення просування наших військ в бік державного кордону.

Ворог здійснив обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харкова та населених пунктів Уди, Прудянка, Слатине, Борщова, Руські Тишки, Печеніги, Чугуїв та Леб’яже. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки, Рубіжного та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм – Барвінкове. Здійснив артилерійські обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Чепіль, Карнаухівка, Вірнопілля, Богородичне, Дібровне, Долина, Краснопілля і Адамівка. Авіаудари зафіксовано неподалік Прудянки та Богородичного.

Українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражківки та Дмитрівки.

На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ.

Противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Тетянівки, Донецького, Дронівки, Григорівки, Стародубівки, Сіверська та Миколаївки. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ – Верхньокам’янське. Успіху не має. Бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції поблизу Виїмки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестове і Покровське.

Наші захисники відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Намагався покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Курахівському і Запорізькому напрямках активних наступальних дій ворог не вів. Здійснював артилерійські обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тоненьке, Невельське, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Новопіль, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів та Малі Щербаки. Завдав авіаударів біля Новоданилівки та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу Сил оборони, активно веде повітряну розвідку БпЛА.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Кавказ, Біла Криниця, Мурахівка, Кобзарці, Оленівка, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Благодатне, Нова Зоря та Таврійське. А авіаційні удари — біля Потьомкиного та Білої Криниці.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї.

Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Збройні Сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах.

І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!