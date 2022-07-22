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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 21 липня.

Завершилася сто сорок восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню на теріторію нашої країни.

Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії. Успішно продовжує бойову роботу наша артилерія.

Серед новин

📰Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес оприлюднив деталі наступного пакету британської військової підтримки Україні, включно з планами відправити десятки артилерійських установок, сотні безпілотників, 50 000 артилерійських снарядів і сотні протитанкових одиниць протягом найближчих тижнів.

Сполучене Королівство поставить в Україну десятки артилерійських знарядь, сотні дронів і ще сотні одиниць протитанкової зброї найближчими тижнями, заявив Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Постачання нового обладнання значно посилить підтримку Сполученого Королівства України, яка бореться проти жорстокого та невиправданого вторгнення росії.

Понад двадцять155-мм самохідних установок M109 і тридцять шість 105-мм артилерійських установок L119 незабаром надійдуть із Сполученого Королівства, повідомив Міністр оборони Бен Уоллес сьогодні в оновленому звіті до Парламенту. Також він додав, що з’являться радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби та понад 50 000 боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів. Ця техніка посилить здатність Збройних Сил України захищатися від невибіркового використання артилерії росією. Сполучене Королівство також надішле понад 1600 одиниць протитанкової зброї в найближчі тижні, а також безпілотники, включно з сотнями повітряних боєприпасів. Наразі в Україну відправлено 6900 одиниць протитанкової зброї NLAW, Javelin, Brimstone та іншої, а також 16 тисяч артилерійських снарядів, шість машин Stormer із зенітно-ракетним комплексом Starstreak та сотні ракет. Сполучене Королівство також поставила морські ракети Brimstone, реактивні системи залпового вогню, 120 бойових броньованих машин і велику кількість нелетальної допомоги, включно з понад 82 000 шоломів, 8 450 комплектів бронежилетів і понад 5 000 приладів нічного бачення.

📰Чотири золота, два срібла та бронзу здобула збірна Збройних Сил України на Першому Балтійському чемпіонаті зі стрільби з пневматичного пістолета серед військовослужбовців

Золоті нагороди у Павла Коростильова та Дарії Семенко в особистих змаганнях, жіночої збірної у складі Тетяни Селедцової, Дарії Семенко та Поліни Колеснікової та чоловічої збірної — Юрій Попружний, Павло Крепостняк та Гліб Кігітов.

Срібло в активі Тетяни Селедцової (особисті змаганнях) і Юлії та Павла Коростильових (мікст).

Ще одну медаль до скарбнички збірної принесла Поліна Колеснікова — бронзу в особистих змаганнях.

📰Ймовірним новим премʼєр-міністром Британії стане Ліз Трас. За даними опитування від YouGov, вона набирає 49% голосів.

“Я боротимуся на виборах як консерватор і управлятиму країною як консерватор. На посаді прем’єр-міністра я візьмуся за справу: чи то забезпечення поразки володимира путіна в Україні, чи стимулювання економіки”, – зазначила Трас.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Протягом липня поточного року, на території республіки білорусь, триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати збройних сил республіки білорусь.

🔻 На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли позицій наших військ у Сумській області та ведення повітряної розвідки БпЛА.

🔻 На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.

Штурмовими діями безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи — Питомник. Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.

🔻 На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля. Провів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.

🔻 На Краматорському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянки та Спірного. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня діяв біля Роздолівки та Григорівки.

Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов.

🔻 На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вершина, Білогорівка, Костянтинівка та Берестове. Артилерійські обстріли фіксувалися неподалік Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздолівки та Курдюмівки.

Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися.

🔻 На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ ворог завдав авіаударів біля Красногорівки, Кам’янки, Солодкого та Новоандріївки. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогір’я. Для корегування вогню артилерії задіяв безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня поблизу Щербаків, Малої Токмачки та Білогір’я.

🔻 На Південнобузькому напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ольгине, Потьомкине, Князівка, Широке, Тернівка, Луч, Котляреве, Первомайське, Нова Зоря, Добре та Біла Криниця. Окупанти безуспішно намагалися провести контратаку в напрямку Сухий Ставок – Андріївка.

🔻 В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет.

У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Це свідчить про повну безправність цього контингенту та, нібито, має зупинити дезертирство. Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил російської федерації.

Українські воїни тримають оборону та продовжують методично завдавати втрат російським окупантам.

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 21 липня

"Перший реальний результат візиту першої леді до Сполучених Штатів – сенатори представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом. У резолюції зазначено, що дії Росії в Україні, які включають примусову депортацію до РФ та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення під час масових звірств, є геноцидом проти народу України.

Всіма своїми терористичними атаками проти українців і нашої держави Росія тільки закопує сама себе".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛