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Форвард вирішив завершити кар'єру там, де її починав.

Колишній нападник Ліверпуля, Барселони та Атлетіко Мадрид Луїс Суарес продовжить кар'єру в уругвайському Насьоналі.

Контракт буде підписано до початку чемпіонату світу, повідомляє Родрі Васкес. Футболіст гратиме у Кубку Судамерикана та другій частині чемпіонату Уругваю.

Відзначимо, що Суарес розпочинав професійну кар'єру саме у Насьоналі.

Суарес в минулому сезоні провів 45 матчів за Атлетіко та забив 13 голів, віддавши при цьому три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, про інтерес Боруссії Дортмунд до форварда.