Форвард вирішив завершити кар'єру там, де її починав.
ЛУїС СУАРЕС, АТЛЕТІКО МАДРИД
22 липня 2022, 14:34
Колишній нападник Ліверпуля, Барселони та Атлетіко Мадрид Луїс Суарес продовжить кар'єру в уругвайському Насьоналі.
Контракт буде підписано до початку чемпіонату світу, повідомляє Родрі Васкес. Футболіст гратиме у Кубку Судамерикана та другій частині чемпіонату Уругваю.
Відзначимо, що Суарес розпочинав професійну кар'єру саме у Насьоналі.
Суарес в минулому сезоні провів 45 матчів за Атлетіко та забив 13 голів, віддавши при цьому три результативні передачі.
Раніше повідомлялось, про інтерес Боруссії Дортмунд до форварда.