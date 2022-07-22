Колишній нападник Ліверпуля, Барселони та Атлетіко Мадрид Луїс Суарес продовжить кар'єру в уругвайському Насьоналі.

Контракт буде підписано до початку чемпіонату світу, повідомляє Родрі Васкес. Футболіст гратиме у Кубку Судамерикана та другій частині чемпіонату Уругваю. 

Відзначимо, що Суарес розпочинав професійну кар'єру саме у Насьоналі. 

Суарес в минулому сезоні провів 45 матчів за Атлетіко та забив 13 голів, віддавши при цьому три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, про інтерес Боруссії Дортмунд до форварда.