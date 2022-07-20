Німеччина

Нападник може замінити Себастьяна Алле на Вестфаленштадіоні.

Журналіст Sky Sport Свен Вестершульце, котрий спеціалізується на Боруссії Дортмунд, у свому Twitter повідомив про зацікавленість "джмелями" Луїсом Суаресом.

Уругвайський нападник цього літа залишив Атлетіко та став вільним агентом.

Нагадаємо, що нещодавно Боруссія підписала Себастьяна Алле з Аяксу, але під час тренувальних зборів у швейцарському Бад-Рагац в івуарійського форварда знайшли пухлину яєчка. Наразі не відомо, коли Алле повернеться до тренувань із командою, тож Дортмунд екстренно шукає йому тимчасову заміну.

В подібному контексті досвідчений Суарес був би цілком логічним та потужним трансфером.

Дортмундці проводять велику трансферну кампанію, підписавши сім нових гравців.