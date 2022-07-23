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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 липня.

Завершилася сто сорок дев'ята доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню на теріторію нашої країни.

Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії. Успішно продовжує бойову роботу наша артилерія.

Серед новин

📰З ворожого полону звільнено 32 водіїв-волонтерів, які возили гуманітарну допомогу із Запоріжжя до Маріуполя, — повідомила голова ГО "Центр прав людини ZMINA" Тетяна Печончик.

📰 США оголосили про новий пакет військової допомоги на 270 мільйонів доларів для України.

▪️ 4 HIMARS та боєкомплект до них;

▪️ 36 тисяч артилерійських боєприпасів;

▪️ Протитанкове озброєння;

▪️ 580 дронів Phoenix Ghost.

Ці дрони Фенікси цікаві машинки. Розроблені для потреб війни в умовах рівнинної місцевості (якраз для нашого сходу та півдня). Вони подібні до вже відомих нам Switchblade, і можуть знищувати середньоброньовані цілі.

📰 Польща буде лікувати поранених українських бійців.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

🔻На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без змін.

🔻 На Сіверському напрямку ворог, з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та демонстрації присутності, обстріляв із ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи і Миколаївки Чернігівської області та Волфиного на Сумщині.

🔻 На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів в районах населених пунктів Харків, Прудянка, Золочів, Дементіївка, Уди, Іванівка, Старий Салтів, Борщова, Руські Тишки, Питомник, Кутузівка, Чугуїв, Петрівка, Руська Лозова, Слатине, Черкаські Тишки, Базаліївка, Дуванка, Мосьпанове, Лебʼяже, Перемога та Ртищівка. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.

🔻 На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів — зокрема Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки. Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Великої Комишувахи.

🔻 На Краматорському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закітне, Сіверськ, Григорівка, Краматорськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Виїмка та Спірне. Поблизу останнього окупанти завдали ще й авіаудару.

Усі намагання ворога просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка наші воїни звели нанівець. Окупанти відійшли.

🔻 На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк та інші. Завдав авіаційних ударів біля Берестового, Білогорівки, Покровського і Веселої Долини.

Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не має, відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

🔻 На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник завдав авіаударів біля Камʼянського та Червоного.

Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.

🔻 На Південнобузькому напрямку противник завдав авіаційного удару неподалік Потьомкиного. Спробував просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки. Отримав жорстку відсіч та відійшов.

🔻 В акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Морально-психологічний стан окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та непокора офіцерам. Особовий склад ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції Сил оборони України. Збільшується кількість солдатів, які вдаються до саботажу та навмисне виводять з ладу бойову техніку.

Найголовніше з вечірнього звернення Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського за 22 липня

"Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти.

Близько 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт. Цьогорічний урожай – а його вже збирають – також можна буде реалізувати. Це доходи фермерів, усього аграрного сектору та державного бюджету. Це робочі місця.

У нас зараз вже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів.

Є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія. Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають. І це – чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!💙💛