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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 22 липня.

Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 22 липня:

Український виконавець Олександр Зінченко повноцінно завершив перехід до лондонського Арсеналу.

Фланговий захисник донецького Шахтаря Додо обрав для продовження кар’єри італійську Фіорентину.

Керівництво іспанської Ла Ліги вирішило втрутитись у перебіг контракту між ПСЖ та нападником Кіліаном Мбаппе.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.