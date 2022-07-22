Франция

В Іспанії незадоволено угодою парижан.

Парі Сен-Жермен у поточне літнє трансферне вікно підписав новий контракт із нападником Кіліаном Мбаппе.

Як повідомляє видання RMC Sport, в іспанській Ла Лізі вважають, що парижани не могли дозволити собі це фінансово, а тому подали до суду, щоб сторони розірвали угоду.

Крім того, у лізі попросили скасувати рішення комітету контролю французьких клубів, у якому стверджується, що до ПСЖ немає жодних питань у фінансовій звітності.

Нагадаємо, що ПСЖ не збирається зупинятися на трансферному ринку - клуб за крок до підписання флангового захисника Лейпцига.