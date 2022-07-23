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У складі нідерландського колективу є численні випадки COVID-19.

Аякс відмінив товариський матч проти Айнтрахту, повідомляє NL Times.

За інформацією джерела, гра мала відбутися сьогодні о 16:00 за київським часом. Однак у складі Аякса масові випадки коронавірусу, внаслідок чого гру довелося скасувати.

Список гравців, які захворіли, клуб не розголошує.

Зазначимо, що 26 липня Аякс має провести благодійний матч із Шахтарем, проте про потенційну відміну поки немає жодної інформації.