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До вашої уваги — відео найкращих моментів товариського поєдинку.

Напередодні вночі англійський Манчестер Сіті зумів здолати мюнхенську Баварію за рахунок єдиного голу "літнього" новачка Ерлінга Голанда.

Для колективу Хосепа Гвардіоли звітна гра стала лише другою за часи передсезонної підготовки, тоді як до цього вони обіграли мексиканську Америку (2:1).

Огляд матчу:

Баварія — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Голанд, 12

Баварія (старт): Ноєр — Павар, Умапекано, Ернандес, Девіс — Забітцер, Кімміх — Коман, Гнабрі, Сане — Мюллер.

Манчестер Сіті (старт): Едерсон — Канселу, Діаш, Аке, Вілсон-Есбранд — де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Голанд, Гріліш.