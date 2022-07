У рамках підготовки до нового сезону у Сполучених Штатах Америки відбувся черговий товариський поєдинок із "гучною" вивіскою.

У штаті Вісконсін на стадіоні Ламбо Філд найсильнішого між собою виявляли Манчестер та мюнхенська Баварія, які минулого сезону стали чемпіонами Англії та Німеччини відповідно.

Вже на 12-й хвилині зустрічі підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли вперед, коли після подачі зі штрафного "містяни" зуміли зберегти м'яч, зробити розрізну передачу до воріт суперника на Джека Гриліша, а англієць, у свою чергу, здійснив простріл на Ерлінга Голанда — норвежцю лише підставити ногу та відкрити рахунок.

First City goal in the bag! ⚽️ pic.twitter.com/zxHnEhGcqt