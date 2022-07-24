Норвезький форвард приніс мінімальну перемогу "містянам" у контрольному матчі.
Ерлінг Голанд, Manchester City
24 липня 2022, 06:30
У рамках підготовки до нового сезону у Сполучених Штатах Америки відбувся черговий товариський поєдинок із "гучною" вивіскою.
У штаті Вісконсін на стадіоні Ламбо Філд найсильнішого між собою виявляли Манчестер та мюнхенська Баварія, які минулого сезону стали чемпіонами Англії та Німеччини відповідно.
Вже на 12-й хвилині зустрічі підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли вперед, коли після подачі зі штрафного "містяни" зуміли зберегти м'яч, зробити розрізну передачу до воріт суперника на Джека Гриліша, а англієць, у свою чергу, здійснив простріл на Ерлінга Голанда — норвежцю лише підставити ногу та відкрити рахунок.
Цей гол став дебютним для Голанда за Манчестер Сіті після його переходу з дортмундської Борусії влітку цього року, але цікаво також те, що вже на 13-й хвилині матч вимушено перервали через чергове попередження через погану погоду — це сталося всього через хвилину після забитого м'яча у виконанні 22-річного норвежця.
Зрештою поєдинок Ман Сіті та Баварії відновився, але більше команди не забивали у цьому матчі. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу англійського гранда завдяки єдиному голу Ерлінга Голанда.
Баварія - Манчестер Сіті 0:1
Гол: Голанд, 12
Баварія (старт): Ноєр — Павар, Умапекано, Ернандес, Девіс — Забітцер, Кіммії — Коман, Гнабрі, Сане — Мюллер
Манчестер Сіті (старт): Едерсон — Канселу, Діаш, Аке, Вілсон-Есбранд — де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Голанд, Гріліш