Англія

Норвезький форвард приніс мінімальну перемогу "містянам" у контрольному матчі.

У рамках підготовки до нового сезону у Сполучених Штатах Америки відбувся черговий товариський поєдинок із "гучною" вивіскою.

У штаті Вісконсін на стадіоні Ламбо Філд найсильнішого між собою виявляли Манчестер та мюнхенська Баварія, які минулого сезону стали чемпіонами Англії та Німеччини відповідно.

Вже на 12-й хвилині зустрічі підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли вперед, коли після подачі зі штрафного "містяни" зуміли зберегти м'яч, зробити розрізну передачу до воріт суперника на Джека Гриліша, а англієць, у свою чергу, здійснив простріл на Ерлінга Голанда — норвежцю лише підставити ногу та відкрити рахунок.

First City goal in the bag! ⚽️ pic.twitter.com/zxHnEhGcqt — Manchester City (@ManCity) July 23, 2022

Цей гол став дебютним для Голанда за Манчестер Сіті після його переходу з дортмундської Борусії влітку цього року, але цікаво також те, що вже на 13-й хвилині матч вимушено перервали через чергове попередження через погану погоду — це сталося всього через хвилину після забитого м'яча у виконанні 22-річного норвежця.

Зрештою поєдинок Ман Сіті та Баварії відновився, але більше команди не забивали у цьому матчі. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу англійського гранда завдяки єдиному голу Ерлінга Голанда.

Баварія - Манчестер Сіті 0:1

Гол: Голанд, 12

Баварія (старт): Ноєр — Павар, Умапекано, Ернандес, Девіс — Забітцер, Кіммії — Коман, Гнабрі, Сане — Мюллер

Манчестер Сіті (старт): Едерсон — Канселу, Діаш, Аке, Вілсон-Есбранд — де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва — Марез, Голанд, Гріліш