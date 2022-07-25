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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 24 липня.

Завершилася 151 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Британська розвідка вважає, що глава МЗС РФ Сергєй Лавров заговорив про "розширення географії" війни через підготовку Росією ґрунту для проведення нових "референдумів" за межами Луганщини та Донеччини.

- Двоє американців, громадянин Канади та громадянин Швеції загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині. Про це розповів виданню Politico їхній командир Руслан Мірошниченко.

- Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили ударним дроном російський танк Т-72 і 15 загарбників, які зібрались на ньому подивитись кінофільм.

- На аеродромі окупованого Мелітополя лунали вибухи, а в Мелітопольському районі пошкоджено залізницю, якою росіяни возять військових і техніку — мер міста Іван Федоров.

- США серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму — про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

- Польща прагне створити найсильніші сухопутні війська серед країн НАТО в Європі, оскільки вірить, що Росія не вдарить сильного.

- Російські окупанти намагаються якнайшвидше відновити пошкоджені мости в Херсонській області, щоб постачати техніку та боєприпаси на лінію фронту.

- В ніч на 24 липня українські військові знищили російську батарею ЗРК С-300, розташовану на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

- Прем'єр Британії Джонсон хоче здійснити третю поїздку в Україну за час повномасштабного російського вторгнення, щоб побачити Зеленського перед тим, як покине Даунінг-стріт.

- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "шизофренічними" заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова про скидання "київського режиму".

Коротко. Війна. День 151. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстріляв райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля і Старі Вирки Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб та Питомник. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. І знову, вже традиційно, без жодного успіху.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне. Українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Окупанти, з втратами, відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв наші війська близ Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.

Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ. На окремих ділянках російські окупанти ще й ведуть повітряну розвідку БпЛА.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва. Українські захисники теж в боргу не залишаються.

Поза пунктами базування ворог утримує три носії високоточної зброї. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Окупанти завдали авіаудару біля Андріївки. Після цього намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка. Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Завтра починається важливий тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня.

У час такої жорстокої війни, на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності.

Тож не розслабляємось і, як і кожного дня протягом пʼяти місяців, робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки.

Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, будуть важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії і в економіці.

Я вдячний усім, хто захищає державу! І бажаю всім нам, усім українцям, результативного нового тижня".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!