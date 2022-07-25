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У болгарському клубі вже виступає українець Гліб Бухал.

Колишній нападник Ворскли та Десни Адерінсола Есеола підписав контракт із болгарським клубом Хебар. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив агент футболіста Олександр Панков.

Таким чином, 31-річний українець приєднається до свого співвітчизника Гліба Бухала, який перебрався до Болгарії цього літа.

Останнім клубом Есеоли була Ворскла, де він провів лише два матчі минулого сезону. У лютому він подався на перегляд в Актобі, але контракт не підписав.

Після трьох турів Хебар посідає 12 місце у чемпіонаті Болгарії, набравши три очки.