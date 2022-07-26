Завершилася 152 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

🟡На Волині українська ППО збила два російські безпілотники.

🟡Десантники з 25-ї бригади збили рашистський вертоліт Ка-52, повідомляє Генштаб.

🟡США працюють над «планом Б» для експорту українського зерна після бомбардування Одеси.

🟡 Ще €1,6 млрд підтримки виділить Україні Європейський інвестиційний банк.

🟡За 500 000 доларів, виручених від продажу картини Марії Примаченко, придбали 125 бусів для ЗСУ.

🟡Керівник ГУР Кирило Буданов очолить Комітет з питань розвідки при президентові.

🟡 Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні.

Цей пакет обладнання розрахований на суму близько $175 мільйонів за ініціативи президента США і $95 мільйонів за Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

У першу суму включено:

▪️4 системи HIMARS (загалом буде 16)

▪️4 командно-штабні машини

▪️протитанкове озброєння

▪️36 000 снарядів калібру 105 мм

▪️інше спорядження.

🔴На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, а також залучаються до заходів бойової підготовки на військових полігонах.

🔴На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності та сковування дій наших військ, противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил російської федерації. Ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області.

Особовий склад ворога деморалізований. Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами.

"Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі. Навіть попри поступку щодо турбіни для «Північного потоку» Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти обʼєднаної Європи. Їм байдуже, що буде з людьми, як вони страждатимуть – від голоду через блокування портів чи від зимових холодів і бідності... Чи від окупації. Це просто різні форми терору.

І тому потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу й нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який ще залишається. І максимально розривати торговельні звʼязки з Росією, бо кожен такий звʼязок – це потенційний засіб тиску для Росії".