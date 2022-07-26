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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 липня.

Футбольне життя під час літньої паузи на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 25 липня:

Луганська Зоря опублікувала заявку на наступний сезон УПЛ. У ній нема місця двом досвідченим футболістам.

Гарет Бейл відзначився дебютним голом за Лос-Анджелес.

З'явилася інформація, що Арсенал планував трансфер Зінченка ще півроку тому.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.