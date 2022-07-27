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Тренер та гравець знову працюють в одній команді.

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров в інтерв'ю Football Hub розкрив подробиці переходу Андрія Ярмоленка з Вест Гему.

"Клуб сам вийшов на Вадіма Шаблія, після чого в мене запитали, чи маю я інтерес до Ярмоленка. Серед усіх гравців, яких мені пропонували на цю позицію, я поставив Андрія на перше місце".

"Я чудово знаю його якості, наскільки він комунікабельний, наскільки безболісно він увіллється до любого колективу та ліги. Радий, що цей трансфер відбувся. Я сам не люблю довго сидіти на одному місці. Потрібні нові зв'язки, потрібно розвиватися, цікавитися іншою культурою. Гадаю, чемпіонат ОАЕ буде достатньо цікавим для Андрія.

"Я не вмовляв його переходити у Аль-Айн. Тільки пояснив йому переваги клубу. Право вибору було лише в нього та його сім'ї. Українські вболівальники мають поважати цей вибір. Впевнений, що тут він не втратить кваліфікацію та допоможе збірній України у важливих матчах".

Нагадаємо, що нещодавно Ярмоленко дебютував у складі Аль-Айну у товариському поєдинку.