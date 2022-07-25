Український вінгер провів уперше вийшов на поле у складі нової команди.
Андрій Ярмоленко, фото Аль-Айн
25 липня 2022, 23:29
Андрій Ярмоленко у поточне літнє трансферне вікно перебрався до команди Сергія Реброва — Аль-Айн із ОАЕ.
Український вінгер вже встиг дебютувати. Андрій Ярмоленко вийшов на поле у другому таймі товариського поєдинку проти Ханкофен-Хайлінгу.
Перемоги у поєдинку відсвяткувала команда Сергія Реброва (1:0), проте відзначитись результативною дією Ярмоленко не зміг.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, під яким номером Андрій Ярмоленко виступатиме за Аль-Айн.