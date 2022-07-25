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Український вінгер провів уперше вийшов на поле у складі нової команди.

Андрій Ярмоленко у поточне літнє трансферне вікно перебрався до команди Сергія Реброва — Аль-Айн із ОАЕ.

Український вінгер вже встиг дебютувати. Андрій Ярмоленко вийшов на поле у другому таймі товариського поєдинку проти Ханкофен-Хайлінгу.

Перемоги у поєдинку відсвяткувала команда Сергія Реброва (1:0), проте відзначитись результативною дією Ярмоленко не зміг.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, під яким номером Андрій Ярмоленко виступатиме за Аль-Айн.