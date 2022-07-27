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Хорват продовжить виступи у Греції.

Колишній захисник київського Динамо Домагой Віда отримав статус вільного агента після того, як закінчився його контракт із Бешикташем.

Але 33-річний центральний захисник не збирається закінчувати кар'єру, маючи декілька конкретних пропоизицій.

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Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Віда продовжить виступи у чемпіонаті Греції, де буде грати у складі АЕКу.

Контракт буде підписаний терміном на два роки. Щодо заробітної плати, то вона поки що невідома.

Віда з 2013 по 2018 рік захищав кольори Динамо Київ, після чого поїхав у Туреччину. У складі Бешикташу він провів 163 матчі в усіх змаганнях.