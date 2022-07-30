Другое

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 29 липня.

Завершилася 156 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- В Одесі розпочалась конкретна робота по відновленню експорту українська зерна. Це важливо не тільки з точки зору економічної міцності нашої держави, це важливо для того, щоб світ вистояв під тиском продовольчої кризи.

- Дмитро Кулеба закликає ООН та Червоний Хрест відреагувати на масову страту українських військовополонених з "Азову" в Оленівці.

- Представники Червоного Хреста хочуть потрапити до Оленівки.

- Сьогодні президент Зеленський представив нового командувача ССО ЗСУ Віктора Хоренка.

- Канада надасть Україні додаткових 450 млн канадських доларів в межах кредитного договору.

- Родичів загиблих на війні з рф не призиватимуть під час мобілізації.

- Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладальників "Biber".

- За підсумками року ВВП України впаде на третину. Економіка почне відновлюватися з ІІ кварталу 2023 року, — НБУ.

- Північна Македонія вирішила передати Україні танки Т-72. У Міноборони країни зазначають, що ці танки "третього покоління" з батальйону, який незабаром уже буде розформований.

Коротко. Війна. День 156. Відеодайджест:

По напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил російської федерації та збройних сил республіки білорусь не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА біля села Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Завдав авіаудару силами армійської авіації неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки.

В районі Щурівки наші воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював зокрема райони Сіверська, Івано-Дар’ївки, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Спірного та Виїмки. Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного. Неподалік Верхньокам’янського виявлено розвідгрупу окупантів, завдано вогневого ураження, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури із артилерії і танків в районах населених пунктів Шуми, Кодема, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве, Вершина та інших. Завдав авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселої Долини.

Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. І знову безуспішно — зазнали втрат та відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Велика Новосілка, Піски, Новокалинове, Красногорівка, Шевченко та інших.

Всі наступальні та штурмові дії окупантів в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків наші воїни рішуче придушили.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, продовжив систематичні обстріли цивільної інфраструктури біля Времівки, Ольгівського, Новополя та великої низки інших населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються недопущенні просування наших військ. Ворог боїться та підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад тридцяти населених пунктів.

Звернення Президента:

"Удар окупантів по Оленівці – це свідомий воєнний злочин росіян, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Більш ніж п’ятдесят загиблих…

Кожен окупант, який знущається з українців, який катує і вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх не притягнуть до відповідальності, що вони десь сховаються, хай знають: вони відповідатимуть у будь-якому разі. Географія, час, кордони й стіни не зупинять справедливої відплати.

Має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі. Це – факт.

Вічна слава всім, хто знищує окупантів!".

Разом ми сила! Слава Україні!