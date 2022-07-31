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Андрієві Луніну не надали ігрового часу.

Італійські та іспанські команди трохи пізніше за інших представників топ-5 європейських чемпіонатів розпочнуть новий сезон, тому наразі можуть дозволити собі продовжувати грати контрольні поєдинки під час літніх зборів.

Мадридський Реал скористався цією можливістю під час свого турне теренами США, зігравши черговий товариський матч проти іменитого супротивника. Туринський Ювентус не зміг подолати супротив захисту "галактікос", а натомість отримав у свої ворота по голу в кожному з таймів.

Український голкіпер Андрій Лунін не брав участь безпосередньо в подіях на футбольному полі.

Огляд матчу:

Реал — Ювентус 2:0

Голи: Бензема, 19, Асенсіо, 69.

Реал: Куртуа — Карвахаль (Начо, 63), Мілітао (Рюдігер, 46), Алаба (Вальєхо, 64), Менді (Васкес, 64) — Модрич (Чуамені, 64), Каземіро (Камавінга, 64), Кроос (Себальйос, 64) — Вальверде (Асенсіо, 64), Бензема (Родріго, 64), Вінісіус Жуніор (Азар, 63).

Ювентус: Перін (Пінсольйо, 70) — Даніло (Да Грака, 76), Бонуччі (Гаті, 64), Бремер (Ругані, 70), Алекс Сандро (Пеллегріні, 70) — Закарія, Локателлі (Кудріг, 76), Фаджіолі (Ровелла, 64) — Ді Марія (Куадрадо, 46), Влахович (Аке, 64), Кін (Барб’єрі, 76).