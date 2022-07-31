Представники Серії А та Ліги 1 зіграли товариську гру.
ФОТО ФК ІНТЕР
31 липня 2022, 10:55
У рамках спарингу на тренувальних сборах Міланський Інтер зумів врятувати нічию проти Ліона — 2:2.
Рахунок відкрив новачок Ліона Лаказетт у першому таймі. На початку другої половини зустрічі Черкі закріпив перевагу номінальних гостей.
Але Інтер, згодом, відігрався. На 51 хвилині відзначився Лукаку, а на 65 гол забив Барелла. До вашої уваги відео голів та огляд гри:
Інтер — Ліон 2:2
Голи:: Лукаку, 51, Барелла, 65 — Лаказетт, 31, Черкі, 50