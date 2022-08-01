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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 31 липня.

Завершилася 158 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський заявив, що Росія перекидає частину своїх сил зі сходу України в Херсонську та Запорізьку області, але це їй не допоможе.

- По Одеському району Одещини росіяни завдали ракетного удару, влучили в кар’єр.

- Окупанти переміщують окремі підрозділи зі Словʼянського на Запорізький напрямок, а також мають частковий успіх в районі Авдіївки — зведення Генштабу.

- Ліван заарештував сирійське судно Laodicea, яке перевозить ймовірно вкрадене російськими окупантами українське борошно. Це судно МЗС визначає як таке, що перевозять крадені українські вантажі.

- Окупанти з кінцями відвели особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка що в Запорізькій області після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня, виставляючи це як ротацію — ГУР.

- Російські окупанти заявили, що безпілотник, з якого 31 липня атакували штаб Чорноморського флоту, випустили із Севастополя.

- Під час обстрілів Миколаєва вночі 31 липня на 74 році життя загинув Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

Коротко. Війна. День 158. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала, підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії противник обстріляв райони населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Шевченкове, Рижівка, Білопілля, Іскрисківщина і Ромашкове Сумської області. Також провів повітряну розвідку БпЛА біля Залізного Мосту на Чернігівщині.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Дуванка, Уди, Дементіївка, Петрівка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарне, Руські Тишки, Протопопівка, Верхня Роганка, Коробочкине, Борщова, Старий Салтів, Руська Лозова, Слатине та Соснівка. Завдав авіаудару неподалік Старого Салтова. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку ворог задіяв артилерію для обстрілів районів населених пунктів Словʼянськ, Андріївка, Долина, Довгеньке, Курулька, Гусарівка, Адамівка, Богородичне, Краснопілля, Карнаухівка, Червоне, Семиланне, Грушуваха та Червона Поляна.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах Сіверська, Калеників, Переїзного, Званівки, Виїмки, Верхньокам’янського, Кривої Луки, Спірного та Серебрянки. Завдав авіаударів поблизу Спірного та Григорівки. В районі Серебрянки, силами розвідувальної групи, намагався виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Задіяв для розвідки БпЛА біля Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кодема, Вершина, Травневе, Бахмут, Зайцеве, Соледар, Яковлівка, Покровське та Білогорівка. Під прикриттям авіації намагався покращити тактичне положення в районах Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Ці плани влучним вогнем зірвали наші воїни. Після провальних штурмових дій окупанти відійшли.

На Авдіївському напрямку противник, наявними засобами вогневого ураження, здійснював обстріли біля Невельського, Уманського, Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків та Новобахмутівки. Російська штурмова та армійська авіація цинічно вдарила по населених пунктах Авдіївка, Новоселівка та Юр’ївка. Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

На Новопавлівському напрямку артобстріли фіксувалися в районах населених пунктів Мар’їнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Новопіль, Новосілка, Времівка, Білогір’я, Зелене Поле, Павлівка, Ольгівське, Вугледар, Новоукраїнка, Темирівка, Степногірськ, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Залізничне, Нестерянка та Малі Щербаки. Штурмова та армійська авіація ворога завдала ударів біля Малих Щербаків, Степового, Мар’їнки та Єгорівки. Противник здійснив повітряну розвідку БпЛА поблизу Степногірська та Мирного.

Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу. Застосовує наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій наших військ, руйнування обʼєктів цивільної та військової інфраструктури уздовж лінії зіткнення та в глибині оборони.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

В готовності до ударів високоточню зброєю перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області. Також дякую Нікополю, Харкову, Кривому й усій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя й області, усім українцям Херсонщини, кожному й кожній, хто обороняє підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість!

Стратегічно в Росії немає шансів перемогти у цій війні. І потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися – на півдні, на сході і всюди. Триматися в обороні, в дипломатії, в політиці. Зберігати нашу єдність – і не тільки до перемоги, а й після неї, щоб якісно відновити все зруйноване окупантами.

Вірю, що ми все це зробимо".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!