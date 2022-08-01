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Нападник гучно повернувся до міста, де починався його кар’єрний шлях.

Уругвайський нападник Луїс Суарес більшу частину своєї професійної кар’єри провів у Європі, де встиг пограти в складі нідерландських Гронінгена та Аякса, англійського Ліверпуля, а також іспанських Барселоні й Атлетіко.

Саме в якості гравця мадридського колективу 22 травня 2022 року вже 35-річний виконавець востаннє, станом на сьогоднішній день, з’явився на полі в футболці європейського клуба.

Під час літньої трансферної кампанії Луїс отримав статус вільного агента, проте більше не став шукати собі пригод на субконтиненті, вирішивши повернутись додому, до Уругваю, де на нього вже чекала пропозиція від столичного Насьонала, у якому й робив свої перші кроки в дорослому футболі гравець.

Очевидним був той факт, що вечірка на честь прибуття відомого на весь світ виконавця буде влаштована доволі гучна, і, певна річ, сам футболіст мав би до неї також ґрунтовно підготуватись.

Саме тому, як повідомляє англійська преса, Суарес зателефонував своєму ліпшому приятелю в футбольному світі — нападнику Парі Сен-Жермен Ліонелю Мессі з проханням позичити йому свій особистий літак.

Як відомо, приватний транспортний засіб у футболіста "червоно-синіх" дійсно має статусний вигляд: реактивний літак із №10 на хвості можна доволі легко розгледіти в небі, а, якщо придивитись ще й до сходинок на трапі, то й імена дружини Антонели та дітей Тьяго, Чіро та Матео можна побачити.

Літак аргентинського виробництва також містить у собі власну кухню, дві ванні кімнати та місця на 16 осіб. До речі, крісла в ньому зроблені спеціально для переобладнання на вісім повноцінних ліжок. Усе це коштує 14,5 млн євро.

"Я хочу міцно обійняти тебе і побажати всього найкращого на цьому новому етапі кар’єри.

Я знаю, як важливо для вас бути тут, у Насьоналі, повернутися додому, до рідної країни, для того, щоб підготуватися до чемпіонату світу, який уже не за горами. Тепер мені доведеться стежити за матчами Насьонала з Парижу.

Ти знаєш, що я тебе дуже люблю і зробив би для тебе все. Я бажаю тобі всього найкращого і сподіваюся скоро побачитись", — із такими привітальними словами Мессі долучився до спеціального привітального ролика, який транслювали на стадіоні Гран Парке Сентраль під час урочистої презентації новачка.

Особисто президент Насьонала Хосе Фунтес зустрічав Суареса в аеропорту столиці Уругваю, після чого вони разом поїхали на спортивну арену, де вже почали збиратись 50 тис. уболівальників. Уся подія тривала в підсумку більше трьох годин.

Привітання, на тлі 16 років виступів у Європі, Суарес назвав неймовірним і незабутніми: "Те, що починалося як мрія, сьогодні стало реальністю".