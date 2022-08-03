На цьому матчі буде використано напівавтоматичну систему визначення офсайду.
Майкл Олівер, УЄФА
03 серпня 2022, 21:32
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена арбітрів, які обслуговуватимуть поєдинок за Суперкубок УЄФА між мадридським Реалом та Айнтрахтом.
Головним арбітром матчу був призначений англієць Майкл Олівер, а його помічниками будуть його співвітчизники Стюарт Берт та Саймон Беннетт. Резервним рефері буде Донатас Румшас із Литви.
За системою ВАР стежитиме Томаш Квятковскі із Польщі, а допомагатимуть йому поляк Бартош Франковскі та португалець Тьяго Бруно Лопес Мартінш.
Також наголошується, що вперше на такому рівні у матчі під егідою УЄФА використовуватиметься напівавтоматична система визначення офсайду.
Нагадаємо, матч Реал — Айнтрахт пройде в Гельсінкі, 10 серпня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.