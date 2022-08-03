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На цьому матчі буде використано напівавтоматичну систему визначення офсайду.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена арбітрів, які обслуговуватимуть поєдинок за Суперкубок УЄФА між мадридським Реалом та Айнтрахтом.

Головним арбітром матчу був призначений англієць Майкл Олівер, а його помічниками будуть його співвітчизники Стюарт Берт та Саймон Беннетт. Резервним рефері буде Донатас Румшас із Литви.

За системою ВАР стежитиме Томаш Квятковскі із Польщі, а допомагатимуть йому поляк Бартош Франковскі та португалець Тьяго Бруно Лопес Мартінш.

Також наголошується, що вперше на такому рівні у матчі під егідою УЄФА використовуватиметься напівавтоматична система визначення офсайду.

Нагадаємо, матч Реал — Айнтрахт пройде в Гельсінкі, 10 серпня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.