В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців. Тому закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.

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ООН запускає "місію по встановленню фактів" вбивства наших полонених в Оленівській колонії. Про це заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш на пресконференції в Нью-Йорку.

Була ліквідована відома терористка Ольга Качура, відома під позивним "Корса", — журналіст Денис Казанський.

Екс-генпрокурора України Ірину Венедиктову призначено послом України у Швейцарії, — нардеп Железняк.

Цієї ночі ЗСУ знищили базу рузні в Чорнобаївці, — ОК "Південь".

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

Коротко зі звернення:

- Зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ Естонії, який відвідав Україну. Подякував йому за те, що він розпочав візит із теми відновлення України. У Житомирській області в межах нашого плану швидкого відновлення – Fast Recovery рlan – почнеться будівництво першого дитячого садочка з пʼятнадцяти обʼєктів, які запропоновані естонському Уряду для допомоги у відбудові області. Це надзвичайно важливо саме зараз – коли переселенці повертаються додому.

- Швейцарія сьогодні приєдналася до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу. Коли така країна не залишається нейтральною в захисті цінностей і людської моралі – це дуже вагомий сигнал для всього світу.

- Зараз відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання її державою-терористом. Після всього, що наробила російська армія та нібито приватні російські військові компанії, жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі.

- Підписав новий указ про нагородження наших воїнів. 194 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. 28 із них – посмертно. Вічна пам’ять кожному, чиє життя забрали терористи!