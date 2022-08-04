Колишній капітан Міная підписав контракт із Істрою.
Олександр Петрусенко, фото Істра
04 серпня 2022, 19:28
Український півзахисник Олександр Петрусенко підписав контракт із хорватською Істрой, повідомляє офіційний сайт клубу.
23-річний вихованець Динамо підписав контракт із хорватами терміном на два роки. Раніше він виступав за угорський Ґонвед.
Зазначимо, що минулого сезону Істра посіла дев'яте місце у чемпіонаті Хорватії.
Нагадаємо, що Олександр Петрусенко навіть встиг відзначитись забитим голом у матчі проти Фехервара.