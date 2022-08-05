До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 серпня.
Завершилася 162 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Інформація щодо напрямків:
Противник зосереджує основні зусилля на Сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів. Продовжує бойові дії для утримання тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил російської федерації та республіки білорусь не виявлено.
З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. Вів повітряну розвідку.
На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають.
На Слов’янському напрямку противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.
Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного, завдяки умілим діям наших військових, завершились крахом та втечею.
На Донецькому напрямку застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.
На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів задіяв авіацію.
Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають.
На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка.
Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів, здійснює обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів поблизу Новополя. Безуспішно намагався прорвати оборону неподалік Марʼїнки, зазнав втрат та відійшов.
На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої ним території.
Залишається високою інтенсивність обстрілів із озброєння танків та артилерії позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. Не припиняється повітряна розвідка БпЛА.
Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай, Біла Криниця, Балка Хутірська та Іванівка.
Ворожі наступальні дії у районах Білогірки та Лозового наші воїни зупинили та відігнали окупантів назад.
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"По Донецьку б'ють лише самі росіяни, чи корпуси народної міліції невизнаних кримінальних «республік».
Безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку. Нам необхідно руйнувати три речі:
👉паливні склади,
👉склади з артилерійськими снарядами, щоб зменшити інтенсивність артилерійських обстрілів (і вона істотно зменшилася),
👉оперативно-тактичні штаби, щоб скоротити можливості наступального потенціалу російської армії.
Ми воюємо ефективно та креативно. Ці демонстративні удари нам не потрібні, вони не вирішують жодних завдань», — наголосив Подоляк
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Коротко зі звернення:
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Проаналізували ситуацію на найгостріших ділянках фронту, зокрема в Донецькій області. Окрему увагу приділили стану виконання попередніх рішень Ставки, всі вони мають виконуватися на сто відсотків".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!