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Ми воюємо ефективно та креативно. Ці демонстративні удари нам не потрібні, вони не вирішують жодних завдань», — наголосив Подоляк

👉паливні склади, 👉склади з артилерійськими снарядами, щоб зменшити інтенсивність артилерійських обстрілів (і вона істотно зменшилася), 👉оперативно-тактичні штаби, щоб скоротити можливості наступального потенціалу російської армії.

Безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку. Нам необхідно руйнувати три речі:

"По Донецьку б'ють лише самі росіяни, чи корпуси народної міліції невизнаних кримінальних «республік».

Вранці з Одеського та Чорноморського портів відправляться три українські судна.

У п’ятницю з портів має вийти більше 50 тисяч тонн української кукурудзи. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Генпрокурор Андрій Костін та перший заступник голови СБУ Василь Малюк увійшли до складу РНБО.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

В Естонії демонтують усі пам'ятники радянської епохи.

Про це пише видання ERR з посиланням прем'єр-міністра країни Каї Каллас.

Північна Македонія передала Україні 4 літаки-штурмовики Су-25.

Ці літаки Північна Македонія закупила у України під час конфлікту на території держави у 2001 році, повідомляють місцеві видання. Тоді вони допомогли Македонії завдати поразки озброєним албанським загонам.

Ярослава Янушевича офіційно призначено на посаду голови Херсонської ОДА.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

За кошти, зібрані платформою UNITED24 придбали рятувальний гелікоптер.

Гелікоптер МІ-2АМ-1 призначений для евакуації важкопоранених з поля бою.