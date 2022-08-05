Ді Сі Юнайтед після призначення Уейна Руні новим головним тренером працює над посиленням складу.

Як повідомляє офіційний сайт клубу з МЛС, новачком команди став бельгійський нападник Крістіан Бентеке.

Минулого сезону високорослий футболіст відіграв 31 поєдинок на клубному рівні, відзначившись чотирма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що раніше Уейн Руні підписав екс-півзахисника Манчестер Юнайтед Равеля Моррісона у Ді Сі Юнайтед