Северная Америка

Англійський фахівець розпочав із приємного результату для себе.

У рамках 23 туру американської Ліги МЛС Ді Сі Юнайтед нарешті перервав свою жахливу серію без перемог.

Команда Уейна Руні у його першому матчі на чолі зуміла створити неймовірний камбек та здобула перемогу.

Вони програвали до компенсованого арбітром часу (0:1), але на 90+1 Деркін зрівняв рахунок, а на 90+5 Фунтас забив другий гол.

Незважаючи на приємний результат, Ді Сі Юнайтед йде останнім у Східній Конференції МЛС, відстаючи від Торонто на 2 бали.

Ді Сі Юнайтед — Орландо 2:1

Голи: Деркін, 90+1, Фунтас, 90+5 — Урсо Жуніор, 9