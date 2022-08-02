Англійський фахівець розпочав із приємного результату для себе.
Уейн Руні, Getty Images
02 серпня 2022, 13:55
У рамках 23 туру американської Ліги МЛС Ді Сі Юнайтед нарешті перервав свою жахливу серію без перемог.
Команда Уейна Руні у його першому матчі на чолі зуміла створити неймовірний камбек та здобула перемогу.
Вони програвали до компенсованого арбітром часу (0:1), але на 90+1 Деркін зрівняв рахунок, а на 90+5 Фунтас забив другий гол.
Незважаючи на приємний результат, Ді Сі Юнайтед йде останнім у Східній Конференції МЛС, відстаючи від Торонто на 2 бали.
Ді Сі Юнайтед — Орландо 2:1
Голи: Деркін, 90+1, Фунтас, 90+5 — Урсо Жуніор, 9