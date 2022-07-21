Англійський тренер отримав новачка до середньої лінії.
Равель Моррісон, фото Ді Сі Юнайтед
21 липня 2022, 20:58
Ді Сі Юнайтед після призначення Уейна Руні на посаду головного тренера перебуває у пошуках посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, новачком команди став колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Равель Моррісон.
Минулого сезону 29-річний футболіст провів 37 матчів на клубному рівні, відзначившись п'ятьма голами та чотирма асистами.
Вейн Руні вже раніше підписував гравця в Дербі Каунті, який тренував раніше.
Нагадаємо, що Раніше з'являлася інормація, що Манчестер Юнайтед пропонував Руні та ван Персі увійти до тренерського штабу тен Хага..