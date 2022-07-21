Северная Америка

Англійський тренер отримав новачка до середньої лінії.

Ді Сі Юнайтед після призначення Уейна Руні на посаду головного тренера перебуває у пошуках посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, новачком команди став колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Равель Моррісон.

Минулого сезону 29-річний футболіст провів 37 матчів на клубному рівні, відзначившись п'ятьма голами та чотирма асистами.

Вейн Руні вже раніше підписував гравця в Дербі Каунті, який тренував раніше.

Нагадаємо, що Раніше з'являлася інормація, що Манчестер Юнайтед пропонував Руні та ван Персі увійти до тренерського штабу тен Хага..