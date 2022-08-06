До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 5 серпня.
M777, getty images
06 серпня 2022, 01:00
Завершилася 163 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
Втрати ворога:
Інформація щодо напрямків:
На Волинському та Поліському напрямках без змін.
На Сіверському напрямку противник утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Проводить інженерне обладнання позицій та встановлення систем відеоспостереження.
Із артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області.
На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу.
На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Харків, Руська Лозова, Коробочкине, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів. Безпілотними літальними апаратами провів повітряну розвідку біля Руської Лозової, Малих Проходів, Гусарівки та Чепіля.
На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не вів, здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного.
На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк.
На Краматорському та Бахмутському напрямках ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаційного удару біля Вершини.
Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, успіху не мали, відійшли.
На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мар’їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне.
Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати.
Окупанти провели розвідку безпілотними літальними апаратами в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.
На Південнобузькому напрямку противник наявними засобами вогневого ураження намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу.
Ворог обстрілював райони населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Лупареве, Новомиколаївка, Новогригорівка, Червона Долина, Зелений Гай, Андріївка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, Тополине, Потьомкине, Ольгине, Нікополь. Задіяв авіацію для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки.
Противник здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове. Отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов.
Для виявлення позицій наших підрозділів і корегування вогню артилерії активно застосовує безпілотні літальні апарати.
В Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.
В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.
Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та хоч якось мотивованого поповнення для підрозділів, що зазнають втрат внаслідок ведення війни в Україні.
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Звернення Президента України Володимира Зеленського:
Коротко зі звернення:
"Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всієї Європи – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього об’єкта – це відвертий і зухвалий злочин, це акт терору.
Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою – спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від «Росатома» до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології".
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