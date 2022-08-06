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МЗС України анулювало дипломатичні паспорти більше 225 нардепам

Міністерство закордонних справ анулювало диппаспорти нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень та використовували ці паспорти для безперешкодного перетину кордону.

CША планують передати Україні додатковий пакет військової допомоги на $1 млрд — повідомляє Reuters.

Очікується, що пакет буде анонсований в понеділок, і включатиме боєприпаси для РСЗВ HIMARS та ЗРК NASAMS, а також 50 медичних броньовиків M113.

2 вертольоти, 11 бойових машин ворога та купа російського озброєння — такий улов дістали українські нацгвардійці із водойм на Київщині!

В Київській області продовжуються інтенсивні роботи з обстеження водойм -водолази Національної гвардії обстежили 93,5 квадратних кілометрів річок Дніпро, Ірпінь, а також київського водосховища.

Консульство Болгарії призупинило видачу туристичних віз та віз для власників нерухомості для росіян.

Це відповідь на сьогоднішнє рішення росії щодо визнання 14 співробітників диппредставництв та консульських установ Болгарії персонами нон-ґрата.

Українські військові зупинили наступ російських військових у напрямках Мар’їнки та Лозового, — Генштаб Збройни Сил України.