Українець залишиться грати у Європі.
ФОТО Prostar Agency
06 серпня 2022, 15:22
Кіпрська Омонія офіційно оголосила про підписання українського півзахисника Романа Безуса.
Поки що невідомий термін дії контракту 31-річного українця з новим клубом. Він перейшов туди на правах вільного агента.
Останнім часом Безус виступав за бельгійський Гент, але по закінченню минулого сезону контракт з ним не був продовжений.
На його рахунку у сезоні-2021/22 37 поєдинків в усіх змаганнях, три голи та п'ять результативних пасів.