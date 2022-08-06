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Українець залишиться грати у Європі.

Кіпрська Омонія офіційно оголосила про підписання українського півзахисника Романа Безуса.

Ο ΛΑΟΣ το ζήτησε και ο Roman Bezus είναι εδώ! ☘️✌️ pic.twitter.com/iQOLMfOvG9 — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) August 6, 2022

Поки що невідомий термін дії контракту 31-річного українця з новим клубом. Він перейшов туди на правах вільного агента.

Останнім часом Безус виступав за бельгійський Гент, але по закінченню минулого сезону контракт з ним не був продовжений.

На його рахунку у сезоні-2021/22 37 поєдинків в усіх змаганнях, три голи та п'ять результативних пасів.