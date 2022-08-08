Мадридці оголосили свій склад на матч.
Суперкубок УЄФА
08 серпня 2022, 09:32
Стала відома заявка мадридського Реалу на поєдинок Суперкубку УЄФА проти Айнтрахта. Українець Андрій Лунін опинився серед гравців.
Повний список виглядає наступним чином:
Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін
Захисники: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Давид Алаба, Хесус Вальєхо, Начо, Альваро Одріосола, Антоніо Рюдігер, Ферлан Менді
Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модрич, Каземіро, Федеріко Вальверде, Лукас Васкес, Орельєн Чуамені, Дані Себальос, Едуардо Камавінга
Форварди: Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго, Маріано Діас
Нагадаємо, що цієї середи діючий володар кубку Ліги чемпіонів УЄФА зіграє проти переможця Ліги Європи Айнтрахта Франкфурт у Гельсінкі. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.