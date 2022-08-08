Стала відома заявка мадридського Реалу на поєдинок Суперкубку УЄФА проти Айнтрахта. Українець Андрій Лунін опинився серед гравців. 

Повний список виглядає наступним чином:

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін

 

Захисники: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Давид Алаба, Хесус Вальєхо, Начо, Альваро Одріосола, Антоніо Рюдігер, Ферлан Менді

 

Півзахисники: Тоні Кроос, Лука Модрич, Каземіро, Федеріко Вальверде, Лукас Васкес, Орельєн Чуамені, Дані Себальос, Едуардо Камавінга

 

Форварди: Еден Азар, Карім Бензема, Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор, Родріго, Маріано Діас

 

Нагадаємо, що цієї середи діючий володар кубку Ліги чемпіонів УЄФА зіграє проти переможця Ліги Європи Айнтрахта Франкфурт у Гельсінкі. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.