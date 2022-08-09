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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 серпня.

Завершилася 166 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

🔴 Українського фігуриста Віктора Петренка позбавлено стипендії Президента через виступи в росії після початку повномасштабного вторгнення.

У липні цього року Петренко виступив на льодовому шоу «Алєнькій цвєточєк» у Сочі. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання.

🔴 Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вважає, що росіянам слід обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні.

🔴 Світовий банк мобілізує для України ще $4,5 млрд.

Кошти надаються в рамках проєкту «Державні витрати на підтримку адміністративної спроможності для Україну». Вони допоможуть покрити соціальні виплати, медичні послуги та пенсії. Усю суму нададуть США у формі гранту.

🔴 США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів для нас:

▪️ Боєприпаси для HIMARS

▪️ 75 000 155-мм артилерійських снарядів

▪️Мінометні системи + боєприпаси

▪️ Боєприпаси для ЗРК NASAMS (тобто самі зенітні батареї вже у нас)

▪️ 1000 одиниць Javelin та сотні протитанкових гранатометів AT4

▪️ 50 броньованих медичних автомобілів

▪️Протипіхотні міни Claymore

▪️Вибухівка С-4

🔴 СБУ затримала кілерів спецслужб рф, які планували вбивства міністра оборони та керівника ГУР МО України.

Коротко. Війна. День 166. Відеодайджест:

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Манухівка, Нові Вирки і Павлівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.

На Харківському напрямку підрозділи ворога застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої противником території. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка. Окупанти завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також задіяли БПЛА для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії поблизу Великої Комишувахи, Дмитрівки, Вірнопілля, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Микільського. Завдав авіаційного удару біля Залимана.

Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку ворог, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення, намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Стародубівки. Завдав авіаударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини. Завдав авіаційних ударів в районах Бахмута, Соледара і Кодеми.

Ворожі штурми в напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема наші воїни відбили.

На Авдіївському напрямку артилерійські та танкові обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Опитного, Новобахмутівки, Карлівки, Кераміка і Курахового. Ворожа авіація діяла неподалік Нью-Йорка, Красногорівки і Мар’їнки.

Спроба наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів обʼєктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Шевченко, Гуляйпільське, Темирівка, Времівка, Гуляйполе, Малинівка та Новопіль. Завдав авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Володимирівки та Полтавки.

Ворог намагався прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Мар’їнка та Шевченко, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку районів міст Запоріжжя та Павлоград.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Миколаїв, Таврійське, Лимани, Олександрівка, Котляреве, Новомиколаївка, Новогреднєве, Киселівка, Кобзарці, Квітневе, Зелений Гай, Андріївка, Іванівка, Новоолександрівка, Тополине та Потьомкине. Завдав авіаційних ударів неподалік Лозового, Ольгиного, Андріївки і Таврійського. Значну увагу зосереджує на повітряній розвідці безпілотними літальними апаратами.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника зосереджує основні зусилля на підтриманні дій сухопутного угруповання військ та ураженні об’єктів в глибині території України.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Сьогодні, близько 10-ї години, зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, випущених противником з акваторії Чорного моря. Одну ракету знищено на Одещині воїнами повітряного командування “Південь”, ще три — збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування “Центр”.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії. І це важливо не лише для справедливості. Тільки очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої нової війни.



Саме над цим працюють наші дипломати, Офіс, урядовці та абсолютно всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на російську агресію. Захищаючи нашу державу, ми автоматично захищаємо всіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терорист.



І, звичайно, найбільший внесок зараз роблять наші військові – всі українські герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!