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Пропонуємо вашій увазі анонс поєдинка.

Реал у рамках поєдинку за Суперкубок УЄФА зіграє проти Айнтрахта на Олімпійському Стадіоні у Гельсінкі.

Реал — Айнтрахт Ф

Середа, 10 серпня, 22:00. Стадіон Олімпійський, Гельсінкі (Фінляндія). Головний арбітр зустрічі – Майкл Олівер (Англія).

Для Реалу цей матч стане першим офіційним у поточному сезоні. Команда Карло Анчелотті провела низку товариських ігор, а також посилила склад кількома виконавцями — Антоніо Рюдігер на правах вільного агента став ще однією опцією в оборонній лінії, тоді як на зміну Луці Модрічу та Тоні Кроосу підкрався Орельєн Тчуамені з Монако за 80 мільйонів євро.

Щодо контрольних матчів, то мадридці встигли зіграти три зустрічі. Спочатку Реал мінімально поступився Барселоні після голу Рафіньї. Потім на команду Карло Анчелотті чекав поєдинок проти Америки. У тій грі на полі були відомі для українських уболівальників Вінісіус Тобіас, а також Андрій Лунін. Матч закінчився із рахунком 2:2. У грі ж з Ювентусом Реал відсвяткував перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Бензема та Асенсіо.

Айнтрахт також досить добре проводить поточне літнє трансферне вікно. Німецький клуб підписав низку якісних виконавців — Хауге з Мілана, Аларіо з леверкузенського Байєра, Гетце з ПСВ та інших. Ці футболісти явно мають додати класу франкфуртцям, проте команда перебуває на межі втрати свого лідера Костіча, який зацікавив Ювентус.

Щодо товариських поєдинків, то німецька команда виглядала досить переконливо. Перемога з рахунком 1:0 над Ашаффенбургом, 3:1 — над Торіно, розгроми Магдебурга та Вальдорфа, а також нічия із ЛАСКом. Проте свій перший іспит у сезоні Айнтрахт провалив із тріском — команда Олівера Гласнера поступилася Баварії з рахунком 1:6 у першому турі чемпіонату Німеччини.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Онгуєне, Бута

Історія протистоянь:

Реал та Айнтрахт зустрічаються вперше за 62 роки на офіційному рівні — у матчі за Суперкубок УЄФА у Гельсінкі. Цей матч – повторення одного з найвідоміших поєдинків в історії клубних турнірів УЄФА. Айнтрахт, який виграв минулого сезону Лігу Європи УЄФА, посперечається за трофей уперше. Попередня зустріч команд назавжди увійшла до історії.

Реал розгромив Айнтрахт з рахунком 7:3 у фіналі Кубка чемпіонів УЄФА-1960 на Хемпден Парк у Глазго та завоював свій п'ятий трофей за п'ять сезонів.

Цікаві факти:

У 2017 Реал став першим клубом, якому вдалося виграти два поспіль Суперкубки УЄФА, після Мілана, який взяв цей трофей у 1989 та 1990 роках. Поразка від Атлетіко у 2018 році завадила Реалу завоювати кубок втретє поспіль.

У Реала зараз чотири Суперкубки УЄФА. Попереду лише Мілан та Барселона, яким вдалося взяти по п'ять трофеїв.

Тільки Барселона брала участь у Суперкубку частіше за Реал — дев'ять разів проти восьми.

Іспанські клуби в 30 разів візьмуть участь у матчі за Супекубок УЄФА – це рекорд турніру.

Айнтрахт раніше у Суперкубку УЄФА не брав участі. Франкфуртці – 39-й клуб, який зіграє у цьому матчі. Вільяреал у минулому році став 38.

Айнтрахт – п'ятий німецький клуб, який зіграє у Суперкубку УЄФА. Раніше це зробили Баварія (1975, 1976, 2001, 2013, 2020), Гамбург (1977, 1983), Вердер (1992) і дортмундська Боруссія (1997). Баварія — єдиний представник бундесліги ).

Айнтрахт може стати 25-м переможцем турніру. Нових переможців не було з 2013 року, коли Суперкубок УЄФА виграла Баварія.

13 із клубів, які брали участь у матчах за Суперкубок УЄФА єдиний раз, зазнавали поразки. Востаннє таке було минулого року, коли Вільяреал у Белфасті поступився Челсі.