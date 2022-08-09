Турнір все ж з'явиться, але не у Європі.
фото CAF
09 серпня 2022, 21:09
Президент Африканської Конфедерації футболу Патріс Мотсепе анонсував створення континентальної Суперліги за прикладом тої, що хотіли створити у Європі.
Призовий фонд турніру складатиме 100 млн євро. Окрім того, виплати солідарності будуть отримувати всі члени-асоціації CAF, повідомляє офіційний сайт організації.
Змагання заплановано провести із 23 червня по 23 липня 2023 року.
Раніше повідомлялось, що КАН перенесли на 2024 рік.