Кубок Африканских Наций

Турнір не відбудеться в заздалегідь прийняті строки.

34-й розіграш Кубка африканських націй не відбудеться влітку 2023 року, як це було оговорено заздалегідь.

Президент CAF Патріс Моцепе прийняв рішення змінити дату проведення турніру на січень 2024 року, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Причинами такого рішення називаються проведення чемпіонатом світу у Катарі та зміною дат завершення турніру. Про це функціонер заявив на спеціальній прес-конференції у Марокко.

"Ми не хочемо ризикувати якістю матчів, які будуть зіграні на КАН, адже футболістам потрібно буде більше часу на підготовку. Нові строки проведення турніру ми оголосимо вже незабаром", — розповів Моцепе.