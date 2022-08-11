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Керманич Айнтрахта прокоментував поразку команди в Суперкубку УЕФА.

Франкфуртський Айнтрахт напередодні зазнав невдачі під час спроби в Гельсінкі зупинити мадридський Реал на шляху до завоювання Суперкубку УЄФА (0:2).

Реал — Айнтрахт 2:0 відео голів та огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Головний тренер "орлів" Олівер Глазнер після фінального свистка розповів про власні враження від гри команд.

"Порівняно з грою проти Баварії (1:6 — ред.), ми стали грати краще. Реал завжди знаходить шанси для забитих м’ячів — це підтверджує якість цього клуба. Отримали 0:1 після стандарту, після цього грати стало набагато важче.

Айнтрахт зіграв загалом добре, але перемога Реала була повністю заслуженою. Вони були кращою командою на полі, тоді як ми були недостатньо хорошими. Ми багато вклали зусиль задля підготовки до цієї гри, але, напевно, не потрібно було настільки багато ризикувати проти команд такого рівня.

Ви й самі бачили, що в нас була стабільність в обороні на довгих відтинках ігрового часу. У нас також були хороші фази володіння м’ячем, але завершальні дії були або необачними, або невдалими за виконанням.

Якби там не було, сьогоднішній виступ додає мені багато впевненості. Для перемог на такому рівні нашої команди ще недостатньо. Це гризе моє сумління, як тренера та відповідальну особу. Однак важливо те, що ми розвиваємо наші амбіції, щоб і надалі наполегливо працювати, аби зробити наступний крок.

Сейв Куртуа в моменті Камади на початку гри став вирішальним моментом для усієї гри. Нам би дуже не завадила перевага 1:0 за рахунком, але Куртуа наперед побачив, куди битиме Даїчі. Це — світовий клас цього голкіпера. Але й і з нашого боку Кевін Трапп також ліквідував гарні нагоди забити в суперників. Це дозволило нам вкладати більше сил в атаку.

Спочатку ми діяли за тією з схемою, що й починали гру, а вже потім ми перейшли на 4-4-2. Із цим у нас ще не все гаразд, проте, можливо, ми зробимо певні корективи в нашій побудові протягом наступних кількох тижнів.

Мене вразила пристрасть, із якою Реал захищався сьогодні. У іграх на такому високому рівні все вирішують дрібниці", — заявив австрійський фахівець.

Наступний матч у Бундеслізі Айнтрахт зіграє проти Герти в Берлині.