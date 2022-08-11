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11 серпня 2022, 00:50
У рамках матчу за Суперкубок УЄФА мадридський Реал на стадіоні Олімпійський в Гельсінкі приймав Айнтрахт Франкфурт.
Рахунок був відкритий у першому таймі, коли атака мадридців скористалась помилкою захисту Айнтрахта, а Алаба відправив м'яч у порожні ворота.
У другому таймі Реал збільшив перевагу. Після пасу від Вінісіуса Карім Бензема в один дотик пробив, а Кевін Трапп не зміг врятувати свою команду.
До вашої уваги відео голів:
1:0, Алаба
2:0, Бензема
Реал — Айнтрахт Ф 2:0
Голи: Алаба, 38, Бензема, 65
Реал: Куртуа — Карвахаль (Рюдігер, 85), Мілітао, Алаба, Менді — Модрич (Родріго, 66), Каземіро, Кроос (Чуамені, 85) — Вальверде (Камавінга, 75), Бензема, Вінісіус (Себалйьос, 85).
Айнтрахт: Трапп — Туре (Аларіо, 69), Тута, Н’Діка — Кнауфф, Соу, Роде (Гьотце, 58), Ленц — Камада, Борре, Ліндстрьом (Муані, 58).
Попередження: Аларіо.