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У рамках матчу за Суперкубок УЄФА мадридський Реал на стадіоні Олімпійський в Гельсінкі приймав Айнтрахт Франкфурт.

Рахунок був відкритий у першому таймі, коли атака мадридців скористалась помилкою захисту Айнтрахта, а Алаба відправив м'яч у порожні ворота.

У другому таймі Реал збільшив перевагу. Після пасу від Вінісіуса Карім Бензема в один дотик пробив, а Кевін Трапп не зміг врятувати свою команду.

До вашої уваги відео голів:

1:0, Алаба

2:0, Бензема

Реал — Айнтрахт Ф 2:0

Голи: Алаба, 38, Бензема, 65



Реал: Куртуа — Карвахаль (Рюдігер, 85), Мілітао, Алаба, Менді — Модрич (Родріго, 66), Каземіро, Кроос (Чуамені, 85) — Вальверде (Камавінга, 75), Бензема, Вінісіус (Себалйьос, 85).



Айнтрахт: Трапп — Туре (Аларіо, 69), Тута, Н’Діка — Кнауфф, Соу, Роде (Гьотце, 58), Ленц — Камада, Борре, Ліндстрьом (Муані, 58).



Попередження: Аларіо.