football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Кубок Африки
  • Україна
  • Англія
  • Німеччина
  • Іспанія
  • Італія
  • Нідерланди
  • Польща
  • Португалія
  • Туреччина
  • Франція
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Другое

    13 серпня 2022, 01:00

    Війна, день 170. Ті, хто не підлягає мобілізації, зокрема студенти, незабаром зможуть залишити Україну

    До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 серпня.

    Getty Images
    Getty Images 13 серпня 2022, 01:00

    Завершилася 169 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

    Втрати ворога

    Серед новин:
    - На Закарпатті видобуватимуть сіль: виробництво зможе забезпечити потреби України на 100%.
    - Уряд Естонії планує виробити комплексний пакет військової підтримки для України, — ERR посилаючись на міністра оборони Естонії Ханно Певкура.
    - В Україну приїхали нові РСЗВ М270 — Резніков. Він також додав, що скоро будуть і інші "подарунки".
    - Чехія офіційно запропонує ЄС заборонити видачу віз роzіянам, — AFP.
    - ЄС підтримує демілітаризацію Запорізької АЕС і вимагає, щоб рФ передала станцію Україні, — високий представник ЄС Боррель.
    - Незабаром українські студенти можуть отримати право виїжджати за кордон під час воєнного стану. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний надіслав до Міноборони листа з проханням дозволити такий виїзд тим, хто не підлягає мобілізації – зокрема студентам.
     
    Щодо дій ворога на окремих напрямках:
     На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. За наявною інформацією, 11 серпня поточного року було проведено перевірку готовності системи бойового управління та оповіщення збройних сил республіки білорусь до застосування.
     
    На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Олександрівки Чернігівської області та Юр’євого, Білопілля, Атинського і Яструбиного на Сумщині.
    Триває ротація підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.
     
    На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Мосьпанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб’яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль. Противник задіяв штурмову та армійську авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака.
     
    На Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив на позиції Сил оборони біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана.
    Ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина. Отримав відсіч та втік.
     
    На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка. Зазнала невдачі спроба противника провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка.
     
    На Бахмутському напрямку окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого впливу в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка. Авіаудари зафіксовано біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. Загарбники намагалися вести розвідку біля Спірного. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога. Наступальними та штурмовими діями російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дарʼївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії.
     
    На напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися.
    На Авдіївському напрямку тривали артилерійські обстріли поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки. Противник завдав авіаударів неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївка. Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки наші захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції.
     
    На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневий вплив противника фіксувався поблизу Новомихайлівки, Шевченко, Новояковлівки, Великої Новосілки, Володимирівки, Вугледара, Новополя, Преображенки, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля, Новоданилівки, Кам’янського, Новоандріївки, Гуляйполя і Білогір’я. Авіація ворога діяла біля Вугледара та Новомихайлівки.
    Окупанти наступали у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворога зупинено та відкинуто назад.
     
    На Південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли позицій наших військ із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів в районах Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки, Лозового, Мирного, Брускинського та Великого Артакового.
    Противник намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій на зазначеному напрямку.
     
    В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.
     

    Звернення Президента України Володимира Зеленського:

    "Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І, до речі, саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян Росії.

    Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим європейським країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Євросоюзі питання про візи для громадян держави-терориста".

    Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!

    Сюжет

    12 августа 2022, 01:00

    Війна, день 169. У Копенгагені зібрали €1,5 мільярди на військову допомогу Україні

    11 августа 2022, 01:30

    Війна, день 168. Внаслідок ударів по аеродрому міста Саки знищено 9 російських літаків

    10 августа 2022, 01:00

    Війна, день 167. Війна почалася з Криму і має закінчитися Кримом — його звільненням

    09 августа 2022, 01:00

    Війна, день 166. США надали новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів

    07 августа 2022, 20:36

    Pitch In For Ukraine: гуманітарний проєкт Шахтаря та UNITED24

    07 августа 2022, 11:25

    "Запальна" заява ультрас ФК Десна на адресу Масалова, який поїхав грати у РФ

    07 августа 2022, 00:59

    Війна, день 164. Так званий "заступник начальника ВЦА" окупованої Нової Каховки Віталій Гура помер у лікарні після того, як був розстріляний

    06 августа 2022, 13:32

    На матч Рома — Шахтар продали 70 тисяч квитків

    06 августа 2022, 01:00

    Війна, день 163. CША планують передати Україні додатковий пакет військової допомоги на $1 млрд

    05 августа 2022, 13:57

    Петряк присвятив гол тестю, який загинув, захищаючи Україну

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Прогноз Прімери

    Роман Котляр

    12 августа 2022Старту Ла Ліги-2022/23 присвячується: як виглядатиме підсумкова таблиця за версією Football.ua
    Juventus FC

    Гліб Скрипченко

    12 августа 2022Серія А-2022/23: як виглядатиме підсумкова таблиця за версією Football.ua
    Відкриття Прімери

    Роман Котляр

    12 августа 2022Топ-5 гравців, які можуть здивувати у новому сезоні Прімери
    Серія А

    Гліб Скрипченко

    11 августа 2022Новий Лаціо, зіркова Рома, доля двох українців та інше: інтриги Серії А-2022/23
    AC Monza, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    10 августа 2022Новачок, який прийшов нас дивувати: що потрібно знати про амбітну Монцу
    Фінансова криза у ФК Барселоні

    The Athletic

    10 августа 2022Фінансова криза у Барселоні чи як клуб витрачає шалені гроші: велике розслідування The Athletic

    Микита Євтушенко

    09 августа 2022Успішний дебют Зінченка, Брайтон хоче грати з МЮ щотижня, "сухе поле" Клоппа та інше: підсумки стартового туру АПЛ
    Легенда / gettyimages.com

    Віталій Пасічний

    09 августа 2022Футбольне “Що? Де? Коли?”: що ви знаєте про Роя Годжсона
    ФОТО FOOTBALL.UA

    Богдан Бондаренко

    08 августа 2022ТОП-10 трансферів тижня: Севілья підібрала Іско, Шмейхель залишив Лестер та закінчення саги Кукурельї
    Мартін Едегор, Getty Images

    Інтерв'ю

    08 августа 2022Мартін Едегор — про статус "улюбленця Артети", Реал, набридлі оренди та інше
    Роналду у матчі проти Райо, Getty Images

    Думка

    07 августа 2022Чи зможе Кріштіану Роналду працювати в системі Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага?
    Олександр Зінченко, Getty Images

    Ілля Береза

    06 августа 2022"Зінченко просто дивовижний! Чемпіонська якість", — реакція преси та вболівальників на дебютний матч українця в складі Арсенала

    Микита Євтушенко

    05 августа 2022Наближаючись до старту АПЛ-2022/23: як виглядатиме підсумкова таблиця за версіями Football.ua та британських ЗМІ
    Football.ua

    Микита Євтушенко

    05 августа 2022Чемпіонська гонка Манчестер Сіті та Ліверпуля, проєкт Арсенала із Зінченком: представлення команд з "великої шістки" АПЛ-2022/23
    Олів'є Жиру проти Лестера

    Роман Котляр

    04 августа 2022Топ-10 найбільш незабутніх стартових матчів сезону АПЛ
    Інтриги Бундесліги

    Роман Котляр

    04 августа 2022Баварія без Левандовські, оновлена Боруссія та інші: інтриги сезону Бундесліги-2022/23
    Гравці Університаті та Кіндії перед матчем у Крайові 25 лютого, CS Universitatea Craiova

    Гліб Скрипченко

    03 августа 2022Університатя — легендарний клуб, який повертає стару велич: що потрібно знати про суперника Зорі

    Микита Євтушенко

    02 августа 2022Вест Гем без Ярмоленка, найбагатший Ньюкасл та амбітна Астон Вілла: хто може поборотися за єврокубки в АПЛ-2022/23
    У момент перемоги над Ред Буллом / sksturm.at

    Віталій Пасічний

    02 августа 2022Золота ера в дев'яності та багатство завдяки Шевченку: що потрібно знати про Штурм
    Коли ім'я відповідає зовнішності / Gettyimages.com

    Віталій Пасічний

    02 августа 2022Футбольне “Що? Де? Коли?”: що ви знаєте про Лео Бенгаккера
    Віталій Миколенко, Getty Images

    Микита Євтушенко

    01 августа 2022Трансферний гігант Лідс, чого чекати від Евертона з Миколенком: представлення команд із середини таблиці АПЛ-2022/23

    Гліб Скрипченко

    01 августа 2022Розгром Шахтаря та "штурм" Металіста: до матчу Динамо згадаймо, як ми з австрійцями в єврокубках грали
    Олександр Кучер, ФК Металіст

    Гліб Скрипченко

    31 июля 2022Кучер і Дніпро-1: чого чекати від нового союзу

    Микита Євтушенко

    30 июля 2022Багатообіцяючий Ноттінгем, "ліфтер" Фулгем і головний аутсайдер Борнмут: представлення команд-новачків АПЛ-2022/23

    Богдан Бондаренко

    29 июля 2022Забуті футболісти, які досі належать клубам АПЛ
    Літні трансфери Боруссії Дортмунд

    Роман Котляр

    29 июля 2022Революція у Боруссії Дортмунд: найпотужніша трансферна кампанія у Бундеслізі цього літа та реформація усіх рівнів
    Футбольна доля Богдана Михайліченка. Колаж Василя Войтюка

    Гліб Скрипченко

    28 июля 2022Михайліченко, Ребров і компанія: вихованці Динамо та Шахтаря, які перейшли до принципового суперника
    У потрібний момент удача посміхнулася/Gettyimages.com

    Віталій Пасічний

    28 июля 20224 речі, з якими Динамо пощастило у Стамбулі
    Його тут не буде :) /gettyimages.com

    Віталій Пасічний

    26 июля 2022Футбольне "Що? Де? Коли?": назвіть тренера за його клубами
    Майкл О'Ніл, Північна Ірландія

    Роман Котляр

    26 июля 2022Історична поразка України Північній Ірландії по той бік барикад
    Олександр Зінченко, ФК Арсенал

    Ілля Навроцкій

    25 июля 2022ТОП-10 трансферів тижня: Зінченко в Арсеналі, де Лігт у Баварії, Дібала у Ромі та багато іншого
    Вони згоріли на самому піку/FOOTBALL.UA

    Віталій Пасічний

    25 июля 2022Перемоги всупереч усьому: яким був попередній сезон Кривбасу в еліті
    Фернандіньо, Андрій Шевченко та Євген Коноплянка. Колаж Василя Войтюка

    Гліб Скрипченко

    24 июля 2022Шедевру Челядіна присвячується: ТОП-10 найкращих голів українських клубів у єврокубках
    Кирило Ковальчук, ФК Чорноморець

    Інтерв’ю

    24 июля 2022Кирило Ковальчук: Розглядаємо Чорноморець як довгостроковий проект
    ФОТО INSTAGRAM

    Чтиво

    23 июля 2022Анхель Гомес: Хотів стати легендою Манчестер Юнайтед, а знайшов себе у Ліллі
    Олександр Зінченко, Arsenal.com

    Микита Євтушенко

    23 июля 2022"Артета може запропонувати Зінченку те, чого Гвардіола ніколи не міг": реакція футбольного світу Англії на перехід українця в Арсенал
    Олександр Зінченко, фото Арсенал

    Інтерв’ю

    22 июля 2022Зінченко: Здійснилася мрія дитинства

    Микита Євтушенко

    22 июля 2022Крок назад, щоб зробити два вперед: головне про перехід Олександра Зінченка до Арсеналу
    Пауло Дібала, Твіттер AS Roma

    Гліб Скрипченко

    21 июля 2022Дібала у Ромі: плюси та мінуси для обох сторін
    Фанати АІКу/aikfotboll.se

    Віталій Пасічний

    21 июля 2022Один із найкращих виконавців штрафних в історії АПЛ, могильник іншого українського клубу та багато емігрантів: що потрібно знати про АІК
    Здається, що то було так давно.../ Visitlviv.net

    Віталій Пасічний

    20 июля 2022Тест до матчу Динамо — Фенербахче: що ви знаєте про матчі українських клубів проти турків?
    twitter.com/fenerbahce

    Микита Євтушенко

    19 июля 2022Легендарний стадіон для Шахтаря, колишній тренер Яремчука та скандал з Озілом: представляємо суперника Динамо Київ у Лізі чемпіонів
    Армандо Броя, getty images

    Микита Євтушенко

    19 июля 2022Унікальне вирішення проблеми Челсі з форвардом: хто такий Армандо Броя і чому до нього такий інтерес
    Удар Сергія Реброва, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    19 июля 2022Динамо Київ проти Фенербахче та турецьких грандів: історія протистоянь
    Левандовські, Ярмоленко та Стерлінг. Колаж Василя Войтюка

    Гліб Скрипченко

    18 июля 2022ТОП-10 трансферів тижня: завершення саги Левандовські, Еріксен знову у топ-клубі та багато іншого
    Може, там будуть обидва, а може, й жодного... / Gettyimages.com/

    Віталій Пасічний

    18 июля 2022Футбольне "Що? Де? Коли?": назвіть гравця за його клубами
    роберт левандовські, the athletic

    Німеччина

    17 июля 2022Левандовські у Барселоні: втрата голів, але не всесвітня драма для Баварії
    Крістіан Еріксен/GETTY IMAGES

    Віталій Пасічний

    16 июля 2022Від серцевого нападу до трансферу в МЮ: шалений рік Крістіана Еріксена
    Новий українець у клубі АПЛ/www.brentfordfc.com

    Віталій Пасічний

    15 июля 2022Закон збереження Ярмол в Англії, або значимість однієї літери
    Ігор Йовічевіч, ФК Шахтар

    Гліб Скрипченко

    15 июля 2022Мораль і право, або ж Йовічевіч і Шахтар
    Роберто Де Дзербі, ФК Шахтар

    Гліб Скрипченко

    14 июля 2022Де Дзербі та Шахтар: висновки з недовгого союзу

    Стрічка новин

    Другое. Материалы

      Rambler's Top100