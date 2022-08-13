Війна, день 170. Ті, хто не підлягає мобілізації, зокрема студенти, незабаром зможуть залишити Україну

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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 серпня.

Завершилася 169 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- На Закарпатті видобуватимуть сіль: виробництво зможе забезпечити потреби України на 100%.

- Уряд Естонії планує виробити комплексний пакет військової підтримки для України, — ERR посилаючись на міністра оборони Естонії Ханно Певкура.

- В Україну приїхали нові РСЗВ М270 — Резніков. Він також додав, що скоро будуть і інші "подарунки".

- Чехія офіційно запропонує ЄС заборонити видачу віз роzіянам, — AFP.

- ЄС підтримує демілітаризацію Запорізької АЕС і вимагає, щоб рФ передала станцію Україні, — високий представник ЄС Боррель.

- Незабаром українські студенти можуть отримати право виїжджати за кордон під час воєнного стану. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний надіслав до Міноборони листа з проханням дозволити такий виїзд тим, хто не підлягає мобілізації – зокрема студентам.

Щодо дій ворога на окремих напрямках: